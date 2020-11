Voorlaatste stuk Lauwersmeerdijk versterkt: in 2021 moet de dijk klaar zijn

De dijk krijgt een nieuwe bekleding en de vorm van de dijk wordt aangepast zodat de dijk beter tegen de golfslag kan. Voor het versterken zijn Verkalitblokken gebruikt, die met elkaar in verbinding staan. De nieuwe Waddentribune is de Lauwersmeerdijk is nu klaar. Wandelaars kunnen daarvandaan genieten van het uitzicht over de Waddenzee.

Deze winter blijft het werk aan de binnendijk op de Lauwersmeerdijk doorgaan. De rijplaten blijven ook op de weg. In het voorjaar begint het werk aan de laatste 1,1 kilometer, tot aan de Cleveringsluizen.