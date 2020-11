Renovatie Afsluitdijk duurt drie jaar langer: klaar in 2025

De renovatie van de Afsluitdijk duur minstens drie jaar langer dan gepland. Het valt daardoor ook duurder uit. Dat staat in ene Kamerbrief van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Reden voor de vertraging is een fout in het ontwerp bij de spuisluizen, die nodig zijn voor de waterafvoer.