Berlikum wil een fietspad bij de Gernierswei: "Fietsen is hier te gevaarlijk"

"Er rijdt hier veel bedrijfsverkeer, ook vanwege het industrieterrein aan de westkant van Berlikum. Normaal rijden hier wel tussen de 350 en de 550 wagens per uur langs in de spits," zegt Joostema. "Twee vrachtwagens kunnen elkaar nog passeren, maar het gaat erom dat de fietsers in de knel komen."

Automobilisten schrikken van fietsers

Dat is dan ook het probleem, zegt Joostema. "In het najaar raken fietsers vaak in de berm en automobilisten schrikken als je een donkere jas draagt. Je moet goede schoenen dragen om af te stappen. Daarom zien we hier graag een vrijliggend fietspad."

Volgens Joostema zou daar net genoeg ruimte voor zijn. Daarom zijn ze in gesprek met de gemeente. "Ik heb wel de indruk dat het goed is ontvangen. Maar het moet betaald worden, dat snappen wij ook. Daarom hebben wij als burgers gezien naar waar subsidiemogelijkheden zijn en waar kosten kunnen worden bespaard. Je moet het slim aanpakken."