Sint Piter heeft nieuw gezelschap: steampunk-personage Aldemar vervangt Zwarte Piet

Aldemar moet Zwarte Piet vervangen, want die komt niet terug. "Zwarte Piet is op wereldreis gegaan, hij is weggelopen," zei Sint Piter in het journaal. "Nu sta ik er alleen voor, ik zie mezelf niet op daken klimmen. Nee, dat wordt 'm niet. Hoe moet dat nu?" Sytske kon een oplossing bedenken en vroeg de hulp van Aldemar.

In oktober bleek al dat het organisatiecomité van het Sint Piter-feest afscheid zou nemen van Zwarte Piet, mede door de toenemende kritiek op het figuur. "We staan in Grou met het Sint Piter-feest niet op een eiland. Mensen zijn er mee bezig. Het vergt enige moed, maar ik denk dat het een goede stap is. Ik denk dat het feest daar vrolijker mee verder kan de komende jaren," zei Peter van den Broek toen.