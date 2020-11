Sinterklaascomité Bolsward presenteert nieuwe 'Superheldenpiet' met film

Wielinga geeft aan dat het Sinterklaascomité in Bolsward al een half jaar heeft gediscussieerd over Zwarte Piet. Hij wilde zelf wat nieuws bedenken en dacht na over wat Zwarte Piet vroeger voor hem betekende. "Voor mij was hij een superheld," zegt Wielinga. "Hij kon dingen die een gewoon mens niet kon." Zodoende heeft hij die twee dingen bij elkaar gebracht en zo is deze nieuwe Superheldenpiet eruit gekomen.

Wielinga omschrijft het als Superteam P.I.E.T. (Super Professioneel Internationaal Empathisch Team). In juli heeft hij de Piet al gebruikt in de cartoon Mukkes en syn Maten. Hij kreeg positieve reacties. Met de nieuwe Pieten hoopt het comité het Sinterklaasfeest veilig te stellen en het ook voor álle kinderen een mooi feest te maken.