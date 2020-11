Coronanieuws donderdag 5 november: Zwembaden houden handtekeningenactie; Elfstedenhal blijft open

De ziekenhuisbezetting daalt al twee dagen op rij. Volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is dat "uitstekend nieuws", maar geen reden om de vlag uit te hangen. Er liggen op dit moment 2512 coronapatiënten in het ziekenhuis, 60 minder dan gisteren. Van hen liggen er 1905 in de klinieken en 607 op de intensive care. Gisteren waren er nog 612 IC-patiënten.

Kuipers is tevreden_ "We keken uit naar het bereiken van een plateau, maar er komen nog steeds veel patiënten per dag bij in de ziekenhuizen, ongeveer 280." Dat wil niet zeggen dat het de komende dagen nog verder zal dalen, maar het ligt wel in de lijn der verwachting.