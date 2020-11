Aantal coronapatiënten in ziekenhuis voor tweede dag op rij gedaald

Het aantal coronapatiënten in het Noorden is echt aan het afnamen, dat zegt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). De situatie zou anders zijn dan elders in het land. De ziekenhuiscapaciteit is nog voldoende, al is er ook in het Noorden druk op de intensive care-capaciteit.

Tot nu toe zijn er 247 patiënten uit andere regio's overgenomen op verpleegafdelingen en 45 op intensive cares in het Noorden.

Verder geeft het ROAZ aan dat er nu voor ieder ziekenhuis apart de minimaal benodigde capaciteit bepaald is. Dat is in overleg bepaald met medisch regio-coördinatoren en de Federatie Medisch Specialisten.