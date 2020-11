Aantal besmettingen afgenomen naar 75 | korfbalcompetitie onderzoekt opties

De derde editie van de Verhalenavond die opgestart is in het Culturele Hoofdstadjaar, kan dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaan. Het thema van de verhalenavond dit jaar zou 'het virus' zijn, maar in plaats daarvan brengt Omrop Fryslân deze week de podcastserie 'It firus en ik'. Vijf dagen lang zijn er persoonlijke verhalen te lezen over de gevolgen van het coronavirus op zorgmedewerkers of mensen die zorg krijgen. Dit is het vierde deel: Jelle Terwal die prostaatkanker heeft, vertelt over de risico-analyses die hij maakt.