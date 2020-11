PODCAST: 'It firus en ik' met het verhaal van Jelle Terwal

Jelle ziet nog voor zich hoe hij door de gang van het ziekenhuis werd gereden en de corona-afdeling voorbij ging: de mensen met pakken, kapjes en maskers maakten veel indruk. Of dat de mensen van het ziekenhuis moesten zoeken waar alles lag omdat ze normaliter op andere afdelingen werken. Visite wil na de operatie langskomen, maar ja, hoe moet dat? Het mooie weer van april dit jaar helpt: in de overkapping in de tuin kan hij toch nog mensen ontvangen.

Raam open

Het gaat nu goed met hem. Dat wil zeggen, de waarden zijn goed. Van het virus zijn we nog lang niet af, Jelle is nu met de tweede golf ook weer heel behoedzaam. Als hij een gebouw in stapt dan is het routine om een mondkapje op te zetten. Waar hij vroeger overal zo naar binnen ging, maakt hij nu een heel plan. Waar gaat hij heen, hoe zal hij erheen gaan, welke invloed heeft dat op hem en wat moet hij doen om die invloed te beperken.

Een soort van risico-analyse? Ja, eigenlijk wel. Zoals in de sportschool. Hij gaat daar naartoe zolang het nog mag en kan. Hij scant meteen of er vijf bezoekers zijn en zoekt dan zijn eigen plek. Of is zo brutaal, zoals hij zelf zegt, om het raam maar open te doen zodat er goed geventileerd kan worden. Het is niet makkelijk, maar hij weet waar hij het voor doet: hij wil weer op de top van de berg komen. Er is ook nog een mooi vooruitzicht, want volgend jaar wordt Jelle voor het eerst opa. Het kindje is een corona-baby.