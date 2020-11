Korfbal League uitgesteld: wat zijn de opties voor LDODK?

De zaalkorfbalcompetitie ligt in ieder geval tot halverwege december stil. Het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond) heeft intussen een routekaart gemaakt met mogelijke competities op verschillende beginpunten. Bij LDODK in Gorredijk wordt op dit moment aangepast getraind en wacht de selectie in spanning op het teken van de regering dat de amateursport weer los mag en de Korfbal League weer kan beginnen.