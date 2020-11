Staten: gedeputeerde moet snel geld regelen voor cultuurinstellingen zonder subsidie

De lijst van organisaties die de vier partijen, als het even kan, toch graag willen steunen, is lang. Naast Friesland Pop, Keunstwurk en it Frysk Lânboumuseum gaat het om festival CityProms, de Friese Kunstacademie, Sense of Place, het Frysk Natuermuseum in Leeuwarden, het Scheepvaartmuseum in Sneek en de Spitkeet in Harkema.

Duidelijk signaal

Die zijn volgens de vier partijen uniek en verbonden met Fryslân. Janssen rekent erop dat Poepjes nog wel iets kan regelen, maar vindt wel dat ze moet opschieten. "Ik denk zeker dat er nog wel geld te vinden is. De gedeputeerde is al met deze organisaties in gesprek. De opdracht van de Staten is een duidelijk signaal aan de gedeputeerde dat ze haar best moet doen."