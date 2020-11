De Pleats houdt toiletten open voor bezoekers: "Wij vinden het bespottelijk"

"We mogen open zijn voor afhalen en bezorgen en we hebben te veel mensen aan de deur staan met de vraag of ze even naar de wc kunnen", legt Duursma uit. "Tot nu toe moesten we nee zeggen, want we waren ook in de veronderstelling dat het antwoord 'nee' moest zijn. Maar woensdagmorgen zijn we brutaal geworden en hebben we de deur wagenwijd opengezet voor mensen die naar de wc moeten."

Erg gewaardeerd

Er hebben woensdag negen mensen gebruik gemaakt van de toiletten van De Pleats, vertelt Duursma. "We hebben het netjes bijgehouden." Bij de meeste ondernemers mag het publiek niet meer naar binnen voor een toiletbezoek. "Wij vinden dat bespottelijk." De mensen kunnen het erg waarderen, volgens Duursma. "Ik heb geen idee hoe ze het anders zouden moeten hebben."

Mooie bijkomstigheid is dat mensen na hun wc-bezoek vragen of ze een koffie to go kunnen meekrijgen. "Het zijn allemaal blije mensen. Wij willen toch de deur openhouden voor contact met de gasten. Na de coronacrisis moet je er weer zijn voor de gasten en dan moet je nu ook het lef hebben om te zeggen dat je er voor dit soort problemen ook bent."

Openbaar toilet

Er heeft een aantal weken een openbaar toilet gestaan in het centrum Burgum. "De gemeente heeft toen keurig een gebouwtje betaald en vanuit de ondernemersvereniging hebben we het onderhoud ervoor betaald, maar gekeken naar alle bezuinigingen zei de gemeente dat ze ermee ophielden."

De Veiligheidsregio heeft niet gereageerd op het feit dat De Pleats zijn toiletvoorzieningen heeft opengesteld. "De burgemeester heeft gezegd dat hij het een goed initiatief vindt. Hij zei wel dat dat hij nog niet weet wat de reactie van de Veiligheidsregio zal zijn, dus daar wacht ik nog op", zegt Duursma.

Hij zegt veel steun te krijgen van collega-ondernemers. "Ik wil iedereen oproepen dat we met z'n allen ervoor moeten zorgen dat we de toiletvoorzieningen goed op orde hebben en dat we dit toestaan."