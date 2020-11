Oudere medewerkers Huhtamaki kunnen drie jaar eerder ophouden met werken

Bij Huhtamaki in Franeker en Leeuwarden werken in totaal zo'n 200 medewerkers. De vakbonden CNV en FNV leggen het voorstel neutraal aan de leden voor. Daardoor gaan verdere acties voorlopig niet door.

Het personeel dreigde woensdag te staken als Huhtamaki niet met een beter CAO-bod zou komen. Deze actie werd echter uitgesteld. omdat het bedrijf dinsdagavond aankondigde dat ze met een beter CAO-bod zouden komen.

Inspraak en loonsverhoging

Naast de optie dat oudere medewerkers eerder kunnen ophouden met werken, krijgt het personeel ook meer inspraak over veiligheid op de werkvloer en een loonsverhoging van 2,3 procent. Ook ontvangen ze eenmalig een uitkering van 150 euro.

De leden van de vakbonden kunnen tot komende week dinsdag digitaal of over de post stemmen. In verband met de strengere coronamaatregelen kunnen de leden niet in de zaal bijeen komen.