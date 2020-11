Slimme sensoren meten of Stephensonviaduct in Leeuwarden toe is aan vervanging

Sensoren meten de komende jaren of het Stephensonviaduct in Leeuwarden niet te veel doorbuigt, verschuift of op een andere manier verandert. Zo wordt in de gaten gehouden wanneer het viaduct aan vervanging toe is. Officieel zou dat pas over een jaar of twintig zijn, maar met behulp van deze sensoren kan worden gekeken of het viaduct eventueel nog langer mee kan.