Restanten Camminghaburch gevonden bij archeologisch onderzoek

Op de locatie waar de ontdekkingen zijn gedaan, komen binnenkort 24 energie-neutrale woningen van Elkien te staan. Aan het begin van dit project was al duidelijk dat er mogelijk archeologische vondsten in de grond zouden kunnen zitten.

De locaties aan de Schoppershofstraat, de Kalverstraat en het Cambuursterpad liggen op het stuk grond dat vroeger toebehoorde aan het burgterrein van de Camminghaburch. Deze burg werd in 1810 gesloopt.

Oude kaarten

Het onderzoek wordt gedaan door Ingenieursbureau Mug. "We hebben een oude kaart over het huidige stratenplan gelegd. Zo konden we de locaties van de sleuven die we graven voor het onderzoek heel precies bepalen. De verwachting dat er overblijfselen van grachten en bijgebouwen aangetroffen zouden worden die bij het burgterrein horen, is nu bevestigd", zegt Cuno Koopstra van Mug.