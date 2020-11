Gytsjerkse had 9 glazen wijn en kalmeringsmiddel op bij botsing

De vrouw was de brug al bijna gepasseerd, toen ze een tegenligger raakte. De auto Gytsjerkse belandde op de zijkant in de berm. Tegenover de politie had ze verklaard dat ze negen glazen wijn op had en dat ze het kalmeringsmiddel oxazepam had gebruikt.

Zoontje op achterbank

Het kwalijkste vond de officier van justitie dat het 10-jarige zoontje van de Gytsjerkse op de achterbank zat. De jongen was zonder kleerscheuren uit de auto gehaald. "Dat u doelbewust met negen glazen wijn en oxazepam op achter het stuur gaat zitten, daar schrok ik van", aldus de officier.

De vrouw zei dat ze van tevoren niet wist dat ze die dag nog moest rijden. De medicijnen nam ze voor oorsuizen. Als het piepgeluid in haar oor te erg werd, nam ze ook wel eens wat alcohol. De alcoholtest kwam uit op 905 milligram, meer dan vier keer zo veel als de toegestane hoeveelheid.

Rijbewijs bij CBR

Sinds het ongeval heeft de Gytsjerkse naar eigen zeggen niet meer gedronken. Haar rijbewijs ligt al bijna een jaar bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Als ze kan aantonen dat ze geschikt is om aan het verkeer deel te nemen, krijgt ze het rijbewijs in februari terug.

De rechter veroordeelde haar voor rijden onder invloed en niet voor gevaarlijk rijden. Daar was de Gytsjerkse wel voor gedagvaard, maar de rechter zag te weinig bewijs.