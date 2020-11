Theatermakers gefrustreerd door coronamaatregelen

De theatermakers begrijpen wel dat er wat gedaan moet worden tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar tegelijkertijd is het zuur dat zij in de afgelopen maanden van alles hebben bedacht om de voorstellingen coronaproof door te kunnen laten gaan, en dat er nu ineens niets meer opgevoerd kan worden.

Zo had Eelco Venema met het gezelschap Homsk in de Lawei in Drachten alles klaargemaakt voor de muzikale theatershow Kamaloka. En ook die gaat nu niet door.

Onrecht

We hebben ons in allerlei bochten gewrongen om het binnen de richtlijnen te passen, maar na gisteren gaat er weer een streep doorheen. Dit hebben we in maart ook al meegemaakt. Maar nu voelt het meer als onrecht", vindt de theatermaker.

"Winkels en sportscholen blijven wel open. Ik mis de logica, want ik denk dat het theater de meest veilige plek is om te zijn. Het is heel zuur, en dat geldt voor alle theatermakers, muzikanten, schouwburgen en artiesten. Ze steken er veel tijd, liefde en passie in en nu kan het niet doorgaan."