Zuiderpier Harlingen tijdelijk afgesloten in verband met onderhoud

Wetterskip Fryslân brengt tussen de basaltblokken aan de Waddenzeekant van de pier nieuwe steenslag (gebroken steen) aan, omdat de oude steenslag is weggespoeld. Zo wordt de pier versterkt en blijft het achterliggende havengebied beschermd tegen hoogwater.

De werkzaamheden vinden plaats in het stormseizoen, dat op 1 oktober is begonnen, omdat er in dat seizoen grotere getijverschillen zijn dan in de zomer. Hierdoor spoelt de steenslag beter in de voegen tussen de basaltblokken. Tijdens de werkzaamheden zijn er geen risico's voor de veiligheid van de pier, schrijft het waterschap.