HEA! Robin's minifarm

De 18-jarige Robin Heida uit Sint Annaparochie is gek van dieren. Thuis lopen er zo'n 100 dieren rond: konijnen, eenden, kippen, kwartels en ook een minivarken met een stel jongen. Op z'n Facebookpagina Minifarm Waadhoeke geeft Robin geregeld updates over de belevenissen op zijn boerderij. Zijn minivarkentje, daar zit wel een kop kop. "Soms is ze echt een trien, maar de andere dag wil ze weer een massage of dat je naast haar komt liggen."