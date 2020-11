Museum Drachten kan nieuwe tentoonstelling over Klaas Koopmans niet openen

Klaas Koopmans (1920-2006)

Klaas Koopmans was van beroep huisschilder in Garyp. Maar al vroeg reikten zijn ambities verder dan het schilderen van deuren en kozijnen. In de jaren 50 vormde hij met vier andere schilders de groep 'Yn 'e line.' Koopmans' werk waarin de verf zeer aanwezig is, wordt ook wel onder het expressionisme gerekend. Maar Koopmans deed met name wat hij zelf wilde.

Het schilderen gaf hem voldoening, maar het leven was soms lastig. Koopmans worstelde met zijn pychische gezondheid. Viermaal in zijn leven moest hij opgenomen worden in een instelling. Als het kon, ging ook daar het werk door. Schilderen kon niet, maar hij tekende op al het materiaal dat hij kon krijgen. Onderwerp: zijn medepatiënten, het personeel. Het leven in bijvoorbeeld Grut Lankum in Franeker.

Dit werk is vrij uniek, zeker in de tijd waarin het gemaakt is, de jaren 50. Ze werden nationaal en internationaal bekend onder de naam 'gestichtstekeningen.' Ze zijn opgenomen in de collectie van Museum Drachten.