Heb je vragen over het coronavirus? De GGD geeft antwoord in Weistra op Wei

Wat wil jij weten over het coronavirus? De GGD geeft antwoord op je vragen tussen 16.00 en 17.00 uur in Weistra op wei. Over de mondkapjes van gisteren, en de reden dat je die vandaag niet meer moet gebruiken. Over de afvlakking van de besmettingscijfers en de reden dat er toch strengere maatregelen komen. En over de toekomst: want het nieuwe normaal is intussen niet niet meer, en een vaccin lijkt intussen nog even ver weg als aan het begin van de crisis.