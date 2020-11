Sauna's mogen toch open blijven, en ook zwemlessen gaan door

Sauna's

Ook bij de sauna's waren er grote vraagtekens naar aanleiding van de persconferentie, want mogen ze nu wel of niet open blijven? De onduidelijkheid ontstond eigenlijk door het lekken van een aantal maatregelen voorafgaande aan de persconferentie. Toen RTL Nieuws na de presentatie ook nog eens met het nieuws naar buiten kwam dat de sauna's dicht moesten, wist eigenlijk niemand meer wat hij moest geloven.

Eric Humme van sauna De Leeuwerikhoeve in Burgum: "Er was gelijk onduidelijkheid." Hij snapte het al niet dat de sauna's dicht zouden moeten. "Totaal onverwacht voor ons, want bij de vorige coronagolf werden we meegenomen met de sportscholen." En juist die sportscholen kregen nu een uitzonderingspositie van de regering. "Later pas werd het gerectificeerd." Ze mogen dus toch open blijven.

Roodgloeiend

De gang van zaken is zeer vervelend voor de sauna's. "We werden overspoeld met telefoontjes gisteravond." Mensen wilden meteen hun afspraken afzeggen of verzetten.

"Voor de branche is dit natuurlijk schadelijk, want mensen denken meteen dat ze niet te hoeven reserveren." De sauna's hebben de horeca al dicht, "het was al geen vetpot meer, maar als ze dan gaan roepen dat sauna's dicht moeten is het al helemaal slecht."