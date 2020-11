Wetterskip biedt RIVM aan deel van corona-analyse rioolwater over te nemen

"Wij zijn al vanaf het begin betrokken bij alle landelijke onderzoeken. Bij het RIVM, maar ook bij andere onderzoeksinstellingen. Ze weten dat wij veel werken met de 'klaarmeesters' op de zuiveringen, zij nemen de monsters. Op andere plekken in het land is dat anders georganiseerd. Maar hierdoor konden wij snel opschalen naar tweemaal per week. Zo kunnen we het goed volgen," zegt Hans de Vries, beleidsadviseur bij Wetterskip Fryslân op het gebied van waterzuiveringen.

Daar komt nog eens bij dat Fryslân een goede partner is, zegt De Vries. "Voor het RIVM zijn we een mooi gebied, met veel zuiveringen over de gehele provincie. Dus Fryslân is ook voor het RIVM een mooie testcase om te zien hoe het virus zich beweegt."

Wetterskip Fryslân is ook met het RIVM in gesprek of een deel van de analyse kan worden overgenomen. "Alle monsters worden op dit moment door het RIVM geanalyseerd. Mar als het meer en meer wordt, dan is het wel de vraag of zij het nog aankunnen. Laboratoria en Wetterskip Fryslân hebben het aanbod gedaan of zij ook een deel van de analyse uit kunnen voeren. Daar zijn we over in gesprek."

Hoe komt de piek op Vlieland?

Op het coronadashboard laat Vlieland een grote piek zien, met 4.000 virusdeeltjes per 100.000 inwoners. Dat is wel tien keer zo veel als het gemiddelde in Fryslân. Het is nog wat de vraag hoe dat precies kan, vertelt De Vries. "We vermoeden dat het te maken heeft met de herfstvakantie. Er wonen 1.200 inwoners en in de vakantie komen er zo'n 5-6.000 bezoekers bij. Er hoeven maar een paar tussen te zitten met corona, dan zien we dat meteen al. Dat geeft een vreemd beeld op 1.200 inwoners. Het RIVM trekt voorlopig ook deze conclusie."

Bij andere gebieden lijkt het aantal besmettingen beter overeen te komen. Bijvoorbeeld rondom Wolvega en Súdwest-Fryslân. De Vries: "Alle zuiveringen Súdwest-Fryslân zitten bij de top 10. En daar stelt de GGD ook veel besmettingen vast."

Coronadashboard

Dat het rioolwater in de gaten kan worden gehouden is van belang, zegt De Vries. "Met wat we in het riool aantreffen kunnen we het coronavirus veel eerder vinden, al wel zes dagen eerder dan met het testen. Het dashboard wordt nu iedere dag aangepast, dus we kunnen het steeds beter volgen."

Op het coronadashboard van de regering is vanaf nu meer informatie te vinden over het coronavirus in het rioolwater. Cijfers zijn duidelijker gemaakt: in plaats van de hoeveelheid corona is iedere millimeter rioolwater wordt nu laten zien hoeveel corona er in het water zit omgerekend per 100.000 inwoners. Voor iedere Veiligheidsregio kan worden laten zien wat de ontwikkeling is en gemeenten en regio's kunnen beter met elkaar vergeleken worden.

Metingen

Sinds augustus meten het RIVM en de waterschappen hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zitten. Zo kan in een vroeg stadium al gezien worden of het virus ergens is. Er zijn nu 318 meetlocaties in het land. Op steeds meer locaties wordt vaker per week gemeten. Vanaf nu wordt deze informatie iedere dag aangepast op het coronadashboard, in plaats van iedere week. Op dat coronadashboard verstrekt de regering cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland, zoals het aantal IC-opnames en testuitslagen.