"Vissers moeten meer quotum kunnen meenemen naar 2021"

Normaliter mogen vissers maar tien procent van hun quotum meenemen naar het nieuwe jaar. Maar vanwege de coronacrisis is de vraag naar vis gekelderd.

"Het heeft geen nut om vis te vangen voor gesloten restaurants. Beter is de vangst uit te stellen tot volgend jaar, het visbestand kan zich ondertussen verder vermeerderen", zegt Bert-Jan Ruissen van de SGP.

Een vergelijkbare maatregel is in 2014 gebruikt toen een Russische boycot zorgde voor een terugloop in de vraag naar vis.

Volgens de partijen willen de vissers duidelijkheid hebben, met name ook omdat het einde van het jaar snel dichterbij komt.