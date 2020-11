Grote inzet op behoud landbouw in nieuwe provinciale veenweideplannen

Het helemaal tegenhouden van het inklinken van het veen kan niet, maar het moet wel worden beperkt. De nadruk ligt op maatregels in gebieden met een veenpakket van 80 centimeter of meer en een kleidek van 40 centimeter of minder omdat daar de meeste winst is te behalen. Daar moet het waterpeil in doorsnede omhoog naar 40 centimeter onder het maaiveld in plaats van de 90 centimeter of meer die nu gebruikelijk is.

Maar daarbij geldt wel dat er zoveel mogelijk lokaal maatwerk wordt geleverd en dat dat peil flexibel af wordt gestemd op het weer, het seizoen en de behoefte aan water. Uiteindelijk betekent dat wel dat er minder water kan worden opgevangen. Dus moeten de sloten breder of komen er extra sloten.

Dat betekent ook dat de peilvakken kunnen veranderen. Gebieden die niet aan de criteria voldoen, vallen niet helemaal buiten de boot. Er wordt ook gekeken naar een bufferzone om de natuurgebieden heen en als er op andere plaatsen kansen liggen, kunnen die mogelijk ook nog meedoen.

De Hege Warren en Aldeboarn

Plannen worden pas uitgevoerd als er voldoende geld voor is. Er kan op worden gerekend dat op termijn meer geld beschikbaar komt. Er wordt ook gedacht aan het fonds waar ook privaat geld in kan worden gedaan. Met wat er nu in kas is, wordt er begonnen in twee gebieden: De Hege Warren bij Oudega in Smallingerland en de veenweiden bij natuurgebied De Deelen in Aldeboarn.

Er wordt al hard gewerkt aan initiatieven die het veen moeten beschermen. Als er geld is kunnen er vier gebieden bij komen: de Brekkenpolder bij Lemmer, de Groote Veenpolder bij Echtenerbrug, Idzega en het Grouster Leechlân. Ook daar wordt nu al gewerkt aan veenbehoud.