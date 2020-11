Ook Friezen volgen de Amerikaanse verkiezingen: "Het kan nog alle kanten op"

Lizabeth Dijkstra in New York

Lizabeth Dijkstra komt uit Hitzum, maar woont nu al bijna vier jaar in New York. Zij is met een studentenvisum in Amerika en mag daarom niet zelf stemmen, maar ze volgt wel de verkiezingen. "Iedereen heeft het erover, het is het gesprek van de dag. Maar ik heb er wel voor gekozen om het nieuws niet altijd maar te volgen. Soms even op een lager pitje, dan moet je even afstand nemen. Want er is zoveel nieuws, zoveel meningen, terwijl er nog niet eens veel duidelijk is. Maar op dit moment zitten we er natuurlijk wel volop in," zegt ze.

Dijkstra kijkt de verkiezingen 's avonds bij vrienden thuis. "Het is echt nog heel spannend, het kan op dit moment nog beide kanten op. Het hangt op enkele staten. Het enige wat we nu hebben gezien is dat er nog geen grote veranderingen zijn geweest. Het komt waarschijnlijk neer op kleine aantallen en stemmen die op een andere manier zijn uitgebracht. Dus via de post en eerder."

De verkiezingen maken veel los, zegt Dijkstra. Al valt dat voor haar persoonlijk ook wel weer mee. "Er zijn maar twee partijen die elkaar ook flink tegenwerken. Daar komen veel emoties bij kijken. Hier in New York merk ik daar niet veel van, omdat dit een hele blauwe, democratische staat is. De meeste mensen zijn dus Biden-aanhangers."