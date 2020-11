PODCAST: 'It firus en ik' met het verhaal van Nicolien Wolfs

Nicolien Wolfs werkt als praktijkcoach bij Jeugdhulp Friesland, zij coacht behandelaars. Vertellen over kinderen die in zorg zijn is lastig, want je zit met privacy. Toch wilde ze meedoen aan de verhalenavond omdat er vooral veel aandacht was en is voor de acute zorg. Deze kinderen, en de zorg die ze nodig hebben, blijft vaak onderbelicht. En dat terwijl er heel wat gebeurt.

"Een noodgroep voor kinderen in dagbehandeling, dat heb ik in al die 25 jaar dat ik hier werk nog nooit meegemaakt", vertelt ze in haar verhaal. Thuiswerken werd het 'nieuwe' normaal en op haar wiebelkussen voor het scherm met de zoveelste online meeting hoort ze alleen maar van mensen dat ze zo'n zorg hebben over al die kinderen die nu thuiszitten.

De angst neemt toe

Ze wil liever iets doen, ze is geen stilzitter. In haar werk gaat het om kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd waar de ontwikkeling niet zo loopt als verwacht. Soms zit dat in de kinderen, soms in de omgeving. Vaak is het een complex van factoren. In alle beeldbel-sessies die ze heeft met haar collega's, hoort ze de zorg over de thuiszittende kinderen toenemen.

Het kindje met de prikkelstoornis, dat zomaar is uitgespeeld, of de alleenstaande moeder in het asielzoekerscentrum en haar kindje. De vrouw heeft trauma's en niet genoeg ruimte om oog te hebben voor haar kinderen.