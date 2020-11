Straks ook tests voor mensen zonder klachten; 75 nieuwe besmettingen in Fryslân

Mensen die in de buurt zijn geweest van een besmet persoon, maar zelf geen klachten hebben, mogen zich binnenkort ook laten testen op het coronavirus. Nu is het zo dat degenen die een melding krijgen van de app CoronaMelder of een bron- en contactonderzoek, tien dagen in thuisisolatie moeten blijven. Zorgminister De Jonge wil het met ingang van 1 december mogelijk maken dat deze mensen zonder klachten zich laten testen, zei hij in het coronadebat. Nu mogen alleen mensen met klachten dat.

Volgens De Jonge moet er eerst een overcapaciteit zijn in de tests. Als deze groep mensen zonder klachten erbij koMt, gaat het om 24.000 tot 64.000 mensen per dag. "Dat is een forse groep extra. Daarom kan het nu nog niet en moeten we eerst de overcapaciteit opbouwen." Hij verwacht dat dat gebeurt in de loop van november, dan wel in december. Hoe sneller, hoe beter, wat hem betreft.

De volgende groep mensen zonder klachten die hiervoor in aanmerking zou komen, zijn de reizigers.