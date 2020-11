Commissaris Brok: "Extra coronamaatregels zijn nodig, houd oog voor elkaar"

Musea in Nederland moeten de komende twee weken hun deuren weer sluiten. "Toenemende druk op de zorg is aanleiding voor de nieuwe maatregelen. De impact van deze tijdelijke sluiting van musea is groot voor alle werkenden in onze sector, net als voor het publiek. Musea hebben een groot online aanbod dat ook een sterkere binding met museale collecties stimuleert, maar er gaat niets boven de zintuiglijke ervaring van een museumbezoek. We zien daarom uit naar de heropening van musea op 19 november," zo laat de Museumvereniging als brancheorganisatie weten.