75 nieuwe besmettingen in Fryslân in de afgelopen 24 uren

Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen in Nederland komt in de buurt van de piek die in de eerste coronagolf in maart-april was. Bijna een kwart van de verzorgingstehuizen heeft te maken met corona, geeft RIVM-directeur Jaap van Dissel aan. De druk is daar groot, omdat ook de kans op verdere verspreiding in dergelijke huizen groot is.