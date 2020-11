Gedeputeerde Staten: wij kunnen de wolf niet buiten de deur houden

"Wij hebben er extern naar laten kijken. In verband met Europese wet- en regelgeving is het onmogelijk om deze motie uit te voeren", zegt Fokkinga. De wolf is een beschermde diersoort in Nederland en Europa en kan daarom niet aan de grenzen van Fryslân tegengehouden worden. Een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten op initiatief van CDA en VVD verandert daar niets aan, zegt Fokkinga

Onderzoek

De universiteit van Wageningen onderzoekt op dit moment de wolvenstand in Drenthe. Het is daarbij niet uitgesloten dat sommige wolven ook Fryslân weleens bezoeken. Tot nu toe lijkt het echter met name om 'passanten' te gaan en niet om wolven die permanent in Fryslân verblijven.

Zodra het duidelijk is dat sommige wolven zich permanent in Fryslân gevestigd hebben, wil Fokkinga een gebiedscommissie benoemen, die boeren en anderen in de streek adviseert over hoe ze het beste met wolven kunnen omgaan. Fryslân kan daarbij veel leren van ervaringen zijn opgedaan in Drenthe, denkt Fokkinga.