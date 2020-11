Advocate van nabestaanden Van Seggeren: 'De kinderen zijn de slachtoffers'

De familie heeft in het hoger beroep gebruik gemaakt van hun spreekrecht. "Daar wilden ze heel graag gebruik van maken. Dat hebben ze ook gedaan. Dat was een heel emotioneel verhaal van de moeder van Tjeerd. Een heel mooi en 'indringend' verhaal. Dat vergt veel van deze mensen", zegt Kooi.

Dat de weduwe van Van Seggeren de verdachte is, maakt het extra lastig voor de familie. "Het is en blijft de moeder van de kinderen. Dat is ook wat het zo lastig maakt in deze zaak. En wat als heel kwetsend ondervonden wordt, is dat er elke keer gezegd wordt dat de familie er belang bij heeft dat de verdachte vast zit. Dat klopt niet met de waarheid", zegt Kooi.

"De familie vindt het verschrikkelijk dat zij de dader is. Ze zien haar wel als de dader van de moord op Tjeerd. Alleen vinden ze het vreselijk dat dit nu gebeurt, en dat deze moeder vast zit. Want de kinderen van Tjeerd en de verdachte missen hun vader, maar missen ook hun moeder", zegt de advocate

Grootste slachtoffers

Volgens advocate Kooi zijn de kinderen van het paar de grootste slachtoffers in deze zaak. "Dat staat buiten kijf", zegt Kooi. Het gaat naar omstandigheden echter goed met de kinderen. "Natuurlijk valt het niet mee. Ze zijn nog heel klein, de familie doet er alles aan om de kinderen zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden en hopen dat ze goed groot worden", zo zegt Kooi.