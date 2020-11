Crisiscoördinator MCL: "Verzwarende maatregelen zeker nodig"

"We willen de zorg zo goed mogelijk in stand houden", zegt Tjitsma. Het MCL neemt op dit moment patiënten over uit regio's waar de ziekenhuizen het niet meer aan kunnen. "Vanuit het patiëntenspreidingsplan kunnen wij die patiënten zorg bieden, maar dat betekent wel dat we reguliere zorg hebben moeten afschalen."

Genoeg ruimte

Er komen volgens haar nog elke dag nieuwe patiënten bij, maar volgens Tjitsma kunnen de Friese ziekenhuizen het nog aan. "We hebben in het MCL nog genoeg bedden voor reguliere zorg en ook in de kliniek is er nog genoeg ruimte." Als het moet kan dat weer opgeschaald worden. "Er liggen opschalingsplannen klaar. Zoals het lijkt gaan we onze klinische capaciteit weer opschalen", legt Tjitsma uit.

Piek nog niet bereikt

Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid hebben we in deze tweede coronagolf nog steeds niet piek qua aantal besmettingen bereikt. Tjitsma: "We hebben de komende twee weken nodig om te kijken hoe het zich verder ontwikkelt." Groot verschil met de eerste golf is volgens Tijtsma dat zorgpersoneel nu ook ziek is. Je merkt dat je op een andere manier zorg aan het leveren bent en op een andere manier de crisis benadert.

Het ziekenhuis heeft daarom een aantal afdelingen ergens anders ondergebracht om personeel vrij te spelen voor coronazorg. "Zo kunnen we de zorg en de druk nu nog aan."

Neffens minister De Jonge fan Folkssûnens hawwe we yn dizze twadde coronaweach noch hieltyd net de besmettingspyk berikt. Tjitsma: "We hebben de komende twee weken nodig om te kijken hoe het zich verder ontwikkelt." Grut ferskil mei de earste weach is neffens Tijtsma dat soarchpersoniel no ek siik is. "Je merkt je dat je op een andere manier zorg aan het leveren bent en op een andere manier de crisis benadert."

It sikehûs hat dêrom in oantal ôfdielings earne oars ûnderbrocht om personiel frij te spyljen foar coronasoarch. "Zo kunnen we de zorg en de druk nu nog aan."