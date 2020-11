Kabinet: Publieke gebouwen dicht, maximale groepsgrootte omlaag en negatief reisadvies

Volgens premier Rutte "gaat het niet slecht, maar zeker ook niet goed genoeg". De besmettingscijfers gaan niet snel genoeg omlaag. "Op veel plekken is het pompen of verzuipen", zegt hij. De toenemende druk betekent dat mensen met andere aandoeningen dan het coronavirus niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het kabinet komt daarom met extra maatregelen. "Minder bewegingen, minder samenkomsten, minder contacten."

Publiek toegankelijke gebouwen dicht

Musea, theaters, bioscopen, pretparken, dierentuinen, buurthuizen, verenigingsgebouwen en sauna's sluiten hun deuren. Uitzondering zijn winkels, kappers en andere contactberoepen. Mensen mogen nog wel individueel sporten, maar groepslessen zijn niet langer toegestaan.

Groepen

Mensen mogen voortaan, binnen én buiten, maximaal met z'n tweeën samenkomen, en niet meer in groepjes van vier. Dat geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar. Mensen die toch met meer dan een vriend samen komen, riskeren een boete.

Negatief reisadvies

Er geldt de komende tijd een negatief reisadvies. "We willen niet dat mensen die nu in het buitenland zitten het virus mee naar huis nemen", zegt Rutte. Tot halverwege januari wordt met klem afgeraden om naar het buitenland te reizen.

Regionale maatregelen

Voor regio's waar veel besmettingen zijn, kunnen extra maatregelen afgekondigd worden. Het kabinet overweegt voor die regio's een avondklok en verdere beperking voor de detailhandel. Ook kan het voortgezet onderwijs in die regio's gesloten worden. "We houden de vinger aan de pols waar dat nodig is", zegt Rutte.

Volgens Rutte zal er streng gehandhaafd worden op mensen die zich niet aan de regels houden. De premier roept jongeren op om vooral geen feestjes te organiseren. "Daar zal streng tegen worden opgetreden."

Volgens Rutte moeten we solidair zijn met de mensen die in de zorg werken en mensen met een andere ziekte dan corona die op een operatie wachten. Rutte en De Jonge wezen erop dat in deze tweede golf waarschijnlijk 25 procent meer mensen in het ziekenhuis zullen worden opgenomen dan in het voorjaar.

Omdenken voor elkaar

Rutte had ook een oproep voor mensen die het in deze tijd mentaal zwaar hebben. "Voor iedereen met depressie, maar ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid, wordt het de komende twee weken nog wat ingewikkelder." Om mensen niet in isolement te laten belanden, roept de premier op om aandacht voor elkaar te hebben. "Heb een beetje aandacht en interesse voor elkaar."