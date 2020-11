Spanning bij natuurbeheerders, boeren en politici: dinsdag valt beslissing veenweideplannen

Het veenweidegebied beslaat zo'n 90.000 hectare in onze provincie. Twee derde daarvan is van boerenland, met zo'n 900 boeren. De rest is meer, natuur en woongebied. Het veen in dit gebied oxideert. Dat betekent dat er zuurstof bij komt en het veen als het ware verbrand. Het effect is dat het land zakt, en minder geschikt wordt om op te boeren. Dat is een probleem voor de boeren. Maar ook de burgers hebben er last van. Hun huizen verzakken.

Bovendien komt er veel CO2 bij vrij en dat is slecht voor het klimaat. De provincieplannen moeten dit proces vertragen. Een hogere waterstand is een van de mogelijkheden. Maar dat zorgt voor natter land en dat maakt het voor boeren lastiger om erop te werken.

Maatwerk

Berend Mulder uit Haskerdijken is als boer betrokken bij Stichting Beekdallandschap Koningsdiep - De Boarn. Daarin werken boeren, burgers en natuurorganisaties samen aan een proef om het veenweideprobleem in een gebied van 5.000 hectare rondom Oldeboorn met elkaar op te lossen. Mulder begrijpt dat het zo niet kan doorgaan op de lange termijn. Voor zijn land heeft hij liever een lager waterpeil. Maar vanwege de schadelijke gevolgen die dit heeft voor de bodem, ziet hij ook wel dat het waterpeil omhoog moet. Volgens hem is er binnen het proefgebied maatwerk nodig.

Totaal-aanpak

Lenneke Büller is projectcoördinator van de stichting. Zij is het met Mulder eens dat er maatwerk moet komen. Maar ze ziet ook dat niet iedereen het kan krijgen zoals ze zouden willen. Sommige boeren zullen moeten overstappen op een andere manier van boeren, verhuizen of moeten stoppen met het bedrijf. Om dat mogelijk te maken is veel geld nodig. De stichting heeft zo'n acht miljoen euro beschikbaar. Maar dat is voor de totaalaanpak nog niet genoeg. Büller is tevreden dat de burgers, de boeren en de natuurorganisaties bij het project samenwerken om tot een goede oplossing te komen. Eenvoudig is dat niet, maar ze heeft er vertrouwen in dat het goed komt.

'Valuta voor veen'

Aan de rand van het proefproject is melkveehouder Sjoerd Miedema al volop bezig met een eigen aanpak van het veenweideprobleem. Hij heeft er voor gekozen om rigoureus in te grijpen met een hoge waterstand op zijn biologische bedrijf. Hij doet ook mee aan het project 'Valuta voor veen', dat boeren geld oplevert als ze het water hoger zetten en zo CO2 besparen. Zijn productie ligt door een andere manier van fokken en ander voedsel wel een stuk lager dan bij gangbare boeren. Maar het vee is daardoor wel geschikter om op natter land te weiden. Miedema gelooft in deze manier van boeren en zegt dat het ook kan.

Alle betrokkenen zijn benieuwd naar waar de provincie mee gaat komen.