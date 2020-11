Theaters dicht: Moed zakt makers bijna in de schoenen

Beiden balen als een stekker. Timmer: "Wat mij dan steekt is dat de sportscholen wel open mogen blijven, met als argument dat het goed is om je af te reageren. Maar je kunt je hoofd ook leeg maken in het theater."

Meester is het daarmee eens. Met name het gebrek aan waardering voor de cultuur steekt hem. "Dan hoor je van mensen dat ze toch niet naar het theater gaan. Ach ja, cultuur. Maar dan zeg ik op mijn beurt: dan sluiten we nu Netflix, Videoland, radio en TV af voor twee dagen. Dat is ook cultuur."

Wanneer het nieuwe stuk van Timmer en Meester nu wel in premiere kan gaan is nog onduidelijk.