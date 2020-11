Grote drukte bij bibliotheek Drachten in aanloop naar nieuwe coronamaatregelen

Geen boete

Daarnaast kunnen de boeken die dinsdag fysiek zijn gehaald, weer worden ingeleverd in de boekenbrievenbus, en dus hoeven mensen niet bang te zijn voor boetes.

Er was veel discussie binnen het kabinet over de nieuwe maatregelen. En ook vrouw Mulder is wel wat aan het twijfelen over de maatregelen: "Ik snap het wel, maar het is ook jammer."

Even verderop ontmoeten we één van de vaste klanten van de bieb, ze komt al sinds 1975 in het gebouw: "Ik vind het heel erg jammer dat hij dicht moet, omdat ik niet van het digitale ben. Dus ik zit niet iedere dag achter de iPad."

Toch is de sluiting niet meteen een ramp voor de echte boekenwurm: "Ik heb nog een hele voorraad liggen in de vensterbank, ik laat me niet zomaar uit het veld slaan hoor, haha!"