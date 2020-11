Gemeente Harlingen daagt inwoners uit minder afval te produceren met app

Voorafgaand aan deze acties wilden de gemeente, Omrin en Tilburg University een afvalonderzoek uitzetten. Dat was echter niet mogelijk, omdat er niet genoeg deelnemers zijn voor dit wetenschappelijk onderzoek. De groep die zich al had aangemeld voor dit onderzoek, wordt betrokken bij de nieuwe acties.

In de afgelopen vier jaar zat er ongeveer 60 procent herbruikbaar materiaal in het restafval in gemeente Harlingen. De gemeente vraagt nu de hulp van al haar inwoners om ervoor te zorgen dat er nog minder afval wordt geproduceerd. Harlingen en Omrin willen daarom het gesprek met hen aangaan, bijvoorbeeld door presentaties te geven op scholen, bij dorpsbelangen en wijkverenigingen.

Afvalapp

Daarnaast wil de gemeente inwoners uitdagen om het gewicht van hun restafval omlaag te brengen. Via de zogenaamde Afvalapp kan iedereen bij iedere leging het gewicht van de eigen afvalcontainer zien. Zo kunnen ze proberen de volgende keer minder afval langs de weg te zetten.

De acties gaan in het voorjaar van 2021 van start en zijn te vinden op harlingersdoenmee.nl. De acties worden een jaar lang gehouden, daarna kijken de gemeente Harlingen en Omrin hoe de acties een vervolg krijgen.

VANG-doelstellingen

De acties zijn onderdeel van de VANG-doelstellingen van de Rijksoverheid. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. Het doel is om 75 procent van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Het tweede doel is om te komen tot een maximum van 100 kilogram restafval per inwoner per jaar. Voor de gemeente Harlingen in het gemiddelde restafval per inwoner per jaar nu nog 175 kilo.