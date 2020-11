HEA! De hoeden van Koos

Als kind zat het hoeden maken er bij Koos van der Wal al in. Hij speelde graag met vormen en bespande zijn legoblokken met zakdoeken van zijn moeder. En nu na jaren heeft de Leeuwarder van zijn passie zijn vak gemaakt: hij is hoedenmaker. Met één van zijn creaties is hij zelfs in de prijzen gevallen bij een wedstrijd voor Prinsjesdag in Den Haag.