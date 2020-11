Een schooldirecteur in coronatijd: "Je bent vooral bezig met crisismanagement"

De positief getest docent heeft weinig last van het virus. Toen hij klachten kreeg is hij meteen naar huis gegaan en heeft hij zich laten testen. Veenstra vertelt dat de docent nog wel aan het werk is geweest in de dagen ervoor. Maar in overleg met de GGD was in quarantaine gaan voor de andere docenten gelukkig niet nodig.

Veenstra werkt nog maar sinds september voor de school. Zelf heeft hij er 14 jaar voor de klas gestaan, toen de baan als directeur in Waskemeer voorbijkwam. Een hele uitdaging, om in de coronacrisis te beginnen als schooldirecteur. Veenstra: "Je bent vooral bezig met crisismanagement. Als er nieuwe maatregelen zijn, moet je daar meteen weer op inspelen. Soms is het een uitdaging om het onderwijs te blijven verzorgen. Maar ik vind dat het zo lang mogelijk door moet gaan."