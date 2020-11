Groningers demonstreren bij Leeuwarder gerechtshof

De Groningers hebben onder andere een kooi op het Zaailand neergezet, met daarin een man in een boevenpak. Het moet de NAM symboliseren, aldus de demonstranten. Want de Groninger Bodem Beweging is klaar met het wachten op het Openbaar Ministerie.

De Groninger Bodem Beweging deed vijf jaar geleden samen met twaalf gedupeerde Groningers aangifte tegen de NAM, omdat het bedrijf ondanks de aardbevingen door bleef gaan met het winnen van gas. Maar het Openbaar Ministerie wilde destijds niet vervolgen.

Het gerechtshof Leeuwarden-Arnhem heeft in 2017 echter aangegeven dat het Openbaar Ministerie over de brug moest komen. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie is intussen klaar, maar er is nog steeds geen uitspraak gedaan. Daarom komen de Groningers dinsdag in actie, om de boel wakker te schudden.

Boosheid

Demonstrant Koert Vossen: "Eigenlijk is onze boodschap, officieren laat jullie stem eens horen, kies voor Groningen en doe een uitspraak om de NAM te vervolgen."

De boosheid zit de demonstranten hoog, zo vertelt Vossen. "Volgens ons is het door blijven gaan met de gaswinning een criminele daad, want je brengt mensenlevens in gevaar!" Het is volgens de actievoerders het zoveelste hoofdstuk in de Groninger ellende, waarbij mensen veel te lang moeten wachten op actie.