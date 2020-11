Nieuw akkoord over mosselvisserij Wadden, maar niemand die er gelukkig mee is

Of de natuurorganisaties - verenigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) - akkoord gaan, is onzeker. De onderhandelaars hebben de afspraken voorgelegd aan hun achterban. De natuurbeschermers willen er zeker van zijn dat in 2029 de hele sector is overgeschakeld naar een duurzame mosselzaadvisserij. Eerder is dat al een keer mislukt. Maar het ministerie van LNV wil niet uitsluiten dat er in 2029 toch vergunningen worden gegeven voor de traditionele mosselzaadvisserij.

Bovendien is er zo goed als geen geld van het ministerie beschikbaar voor natuurherstel: daarvoor moeten de partijen aanvragen indienen bij het Waddenfonds. Toekenning van de aanvragen is niet zeker en er moet dan ook weer geld bij van de provincies en LNV.

Geen akkoord? Naar de rechter

In het akkoord zijn deadlines opgenomen over wanneer gebieden worden afgesloten voor de traditionele, niet-duurzame mosselzaadvisserij. De eerste twee deadlines zorgen al voor een verdubbeling van het aantal gebieden die worden afgesloten voor die visserij. Dat is winst voor de natuurbeschermingsorganisaties. Ook omdat ze dat voor de rechter overeind kunnen houden. Maar de 100 procent omschakeling in 2029 blijft onzeker.

Geen akkoord betekent dat de natuurorganisaties bij de Raad van State moeten proberen om de vergunningen voor de mosselzaadvisserij onderuit te halen. Dat is al een keer gelukt, maar er is geen garantie dat het opnieuw lukt. Als het mislukt, is alle inzet op een akkoord voor niets geweest. Maar ook de vissers nemen dan een risico: als de visserij onvoldoende duurzaam is, kunnen ze hun MSC-keurmerk voor gecertificeerde visserijen kwijtraken, dat nu voor een hogere verkoopprijs zorgt.

Pijn bij iedereen

Wat er nu op tafel ligt, is duidelijk een compromis dat iedereen pijn doet. En dat komt mede doordat zowel de visserij als de natuur vraagt om geld van het Rijk, wat er niet lijkt te komen.