Justitie eist 20 jaar cel tegen weduwe van Van Seggeren: "Dit is het enige aannemelijke scenario"

Dat Uwe D. Van Seggeren om het leven gebracht zou hebben, is een opvallende wending in de zaak, vertelt Omrop Fryslân-verslaggever Auke Zeldenrust. "Die oom, Uwe D., was al eerder in beeld in de zaak, maar had toen gezegd dat hij helemaal niet in Fryslân geweest was en zijn vrouw gaf een alibi. Nu zegt het Openbaar Ministerie dat dat alibi niet klopt, hij is in die bewuste met de moeder van Jessica naar Fryslân gereden, en dat schrijft hij ook in de brief die opgedoken is."

"Enige aannemelijke scenario"

Het Openbaar Ministerie is overtuigd dat Uwe D. en Jessica B. samen verantwoordelijk zijn voor de dood van Van Seggeren. "Wat ons betreft is dit het enige aannemelijke scenario", zegt advocaat-generaal Jan Hoekman. "We hebben een getuige die heeft gezien dat er twee personen waren op dat moment, je hebt het verschil in postuur tussen de verdachte vrouw en de overleden man en je hebt het forse letsel dat aan meneer is toegebracht."

Het motief van beiden zou liggen in haat, zegt Hoekman. "Het motief van mevrouw lijkt te liggen in de turbulente relatie, het geweld dat daarin ook is gepleegd, en mogelijk ook geldelijk gewin. De oom was op de hoogte van het geweld in de relatie en dat het slachtoffer zou hebben geslagen, daarin ligt het motief voor hem."

Volgens Hoekman is de eis van twintig jaar celstraf zwaar, maar op zijn plaats. "Het verdriet is enorm, dat hebben we in de zitting ook gemerkt.. Dat moet uiteraard vergolden worden, en een daad waarbij iemand het leven moet laten, daar past alleen een hele forse straf bij."