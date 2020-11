Uitgever Ernst Bruinsma over Josse de Haan: "Hij roeide altijd tegen de stroom in"

De literatuur speelde een belangrijke rol in het leven van Josse de Haan (79), vertelt vriend en uitgever Ernst Bruinsma. "Hij is in Peins geboren en hoewel hij warme herinneringen aan zijn jeugd had, denk ik dat hij pas is gaan leven toen hij op de Kweekschool gekomen. Daar ontdekte hij de literatuur en ook de experimentele literatuur. Hij is altijd schrijver geweest die altijd tegen de stroom in roeide."

Dat werd hem niet in dank afgenomen door literatuurcritici. "Dat was wel het verwijt van critici, dat ze vonden dat hij niet toegankelijk genoeg was of dat hij het de lezer wel heel moeilijk maakte."

Magnum opus

Kortgeleden nog kwam het boek Passys uit. "Dat is denk ik zijn magnum opus, zijn mooiste roman", zegt Bruinsma. "Daar heeft hij ook vijf jaar aan gewerkt. Het was de bedoeling dat die in januari uit zou komen, maar gelukkig is het ons gelukt om de roman sneller uit te brengen. Eigenlijk heeft hij er de hele zomer nog aan gewerkt."

De Haan kreeg in 2007 de Gysbert Japicxprijs voor zijn boek Piksjitten op Snyp, maar dat is volgens Bruinsma niet zijn beste werk. "Dat dacht ik altijd, mar dat fyn ik no Passys. In roman oer syn hiele libben oan de hân fan de froulju dy't belangryk foar him west ha. Yn Frankryk neame se dat autofiction, dat is sawol autobiografy as fiksje. Ik hie him wolris frege om dy werinnerings op te skriuwen, want hy hie prachtige ferhalen. Doe sei er op in dei: dat doch ik wol, mar op myn eigen manier. Dat is Passys wurden."