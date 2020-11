De tijd dringt voor De Nieuwe Stelp op Ameland

De tijd begint steeds meer te dringen voor zorgcentrum De Nieuwe Stelp op Ameland. Voor 31 december moet de gemeenteraad een besluit nemen over de nieuwbouw. Op die datum loopt de overeenkomst tussen de KwadrantGroep en de gemeente af. Het is onduidelijk of hierna de 1,3 miljoen euro van zorgverzekeraar De Friesland nog zeker zijn voor het plan.