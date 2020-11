Geen discussie over standbeeld Peter Stuyvesant

Op verschillende plekken in de wereld, en ook in Nederland, was er afgelopen zomer discussie over standbeelden van historische figuren die mogelijk een donkere kant hebben. De weerstand tegen dit soort beelden begon naar aanleiding van anti-rasismedemonstraties.

Gouverneur

Peter Stuyvesant, voormalig-inwoner van de gemeente Weststellingwerf, had geen problemen met slavenhandel en kolonialisme, toen hij als gouverneur aan het werk was in Nieuw Amsterdam. De drie monumenten voor Stuyvesant staan echter niet ter discussie in Weststellingwerf.

Volgens Blijf Stellingwerf zit de 'gemiddelde inwoner van de gemeente' niet op een dergelijke discussie te wachten. Ronald Westenberg van D66 vindt de definitie van 'omstreden persoon' onduidelijk. Volgens hem zou je dan ook de Prins Bernhardlaan ter discussie kunnen stellen, naar aanleiding van de Lockheed-affaire.

Plaquette

Volgens burgemeester Andre van de Nadort is het moeilijk, dan wel bijna niet te doen om historische figuren te beoordelen volgens de waarden en normen van de huidige maatschappij. Bijna de volledige gemeenteraad was dit met hem eens.

Raadslid Postma geeft het echter nog niet op. Ze wilde beelden ook niet weg hebben, maar zou graag een extra plaquette willen toevoegen, met informatie en uitleg over de persoon.