Amerika kiest: "Het kan wel weken duren"

Het land zit nu op slot, vanwege het coronavirus. Daar veranderen de verkiezingen ook niets aan. "Het land gaat niet zomaar open als Biden wint, maar hopelijk verandert de sfeer wel een beetje. De verdeeldheid is daar al groot en Trump wakkert dat ook nog heel erg aan. Ik hoop dat het iets rustiger wordt, als Biden wint."

Prachtig land en geweldige mensen

Mar ook als Trump wint, wil Jeroen doorgaan met zijn Amerikaplan. "Het is wel een ontzettend verdeeld land, maar niet alles heeft met politiek te maken. Het is ook een prachtig land, de natuur is geweldig en de mensen die ik tot nu toe ontmoet heb, zijn geweldige mensen. Dus ook als Trump wint, wil ik er heel graag wonen."

Vannacht al duidelijkheid of pas over weken

Jeroen zit dinsdag de hele nacht voor de televisie en dan is het nog maar de vraag of aan het einde van de nacht duidelijk is wie de komende vier jaar president is. "Als staten die er echt toe doen direct een kant op gaan, dan is het misschien vannacht al duidelijk. Maar als het daar spannend blijft, dan kan het nog wel eens weken duren. Dat komt ook weer door het coronavirus, want veel mensen hebben via de post gestemd, of hun stem eerder uitgebracht. Die moeten allemaal nog geteld worden, dus dan duurt het nog heel lang."

Hoe het met Jeroen zijn trouwplannen komt, is nog niet zeker. "Ik ga op 26 juni trouwen, vlakbij Los Angeles. Als dat niet door kan gaan, dan schuiven we wat op. We moeten kijken hoe het loopt, meer zinnigs is er niet over te zeggen. Sinds november vorig jaar ben ik er niet meer geweest. In december ga ik eerst naar Mexico, want als ik daar twee weken geweest ben, mag ik Amerika in. Ik ben heel benieuwd wat voor Amerika ik dan aantref."