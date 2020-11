Dinsdag eis in hoger beroep zaak-Van Seggeren

Op de eerste dag van het hoger beroep, maandag, heet de rechter met verdachte Jessica B. vooral gekeken naar wat er is gebeurd in de nacht van 8 op 9 juli, de nacht waarop het lichaam van Van Seggeren werd gevonden. De verdachte reageerde maandag op verschillende momenten emotioneel. "Ik word op elk woord gepakt dat ik heb gezegd", zei ze. "Dat is is verschrikkelijk. Omdat het allemaal aannemelijk wordt gevonden, heb ik twintig jaar cel gekregen."

De familie van Van Seggeren wil een schadevergoeding en een hogere straf voor de verdachte, vanwege de 'gruwelijkheid' en het feit dat ze drie jonge kinderen hun vader zou hebben ontnomen.

Eis

Dinsdag begint dag twee in de hogerberoepszaak om 9.00 uur. Dan komt eerst de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie met zijn requisitoir en de eis. Daarna komt advocaat Brian de Pree van de verdachte aan het woord.