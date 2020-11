Persconferentie over coronavirus vanavond live te volgen bij Omrop Fryslân

Het aantal nieuwe besmettingen is de afgelopen drie dagen landelijk licht gedaald, maar het aantal mensen dat naar het ziekenhuis moet vanwege een besmetting loopt nog wel steeds op. Dat wil het kabinet sneller terug brengen, zodat zorginstellingen meer lucht krijgen.

Volgens bronnen in Den Haag gaat het om een tijdelijke sluiting van musea, theaters, bioscopen, pretparken en dierentuinen. Ook zou het kabinet een negatief reisadvies geven voor de komende kerstvakantie. Daarnaast mogen mensen voortaan nog maar met z'n tweeën naar buiten, en niet meer in groepjes van vier.

Persconferentie bij Omrop Fryslân

Omrop Fryslân stuurt de persconferentie uit op televisie, radio, Omropfryslan.nl, in de Omrop-app en op Facebook.

In de uitzending van Fryslân Hjoed om 17.00 uur kijken we vooruit op de persconferentie. Om 19.00 uur zenden we de persconferentie live uit, met reacties van betrokkenen. Om 20.00 uur zetten we alles op een rijtje.