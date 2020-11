Rutte: "Het gaat niet slecht, maar zeker ook niet goed genoeg" | 127 nieuw besmettingen in Fryslân

Testen, testen en nog eens testen. Het is voor de voetballers de afgelopen maanden routine geworden. Met duidelijke protocollen en een uitvoerig testprogramma kan de voetballerij in coronatijd toch doorgaan, al leidt het soms tot verwarrende situaties.

"Het is nooit een perfect systeem, twijfels houd je altijd", zegt Edwin Goedhart, het hoofd medische zaken van de KNVB. "Die moeten we met elkaar accepteren om de boel op gang te houden. Dit is de best beschikbare optie, we moeten het hiermee doen. Voetballers zijn een unieke groep, niemand wordt vaker getest dan zij. Het lijkt of die positieve gevallen schering en inslag zijn, maar dat komt omdat we zo enorm veel testen. Het voordeel is dat je snel weet of iemand geïnfecteerd is. Het nadeel is dat we soms dit soort 'grensgevallen' hebben. Ja, die krijgen we er gratis bij", aldus Goedhart, die daarmee doelt op de problemen die PSV en Ajax al ondervonden voor Europese uitwedstrijden. Beide clubs hadden te maken met spelers die positief testten, omdat ze mogelijk nog rondlopen met restmateriaal van eerdere besmettingen.

"We weten natuurlijk nog weinig van de gevolgen van het coronavirus op de lange termijn", aldus de bondsarts. "We adviseren de clubs om besmette spelers goed te laten uitzieken en eerst een hartfilmpje te maken voordat ze terugkeren op het veld. Sommige spelers voelen niets als ze besmet zijn, het merendeel heeft toch wel lichte klachten. We nemen dit heel serieus, zoals iedere virusinfectie. Je kan niet zeggen: het is maar een griepje. Nee, dit is een vervelend beestje. Sommige spelers hebben na een besmetting nog wekenlang vermoeidheidsklachten. Maar de meesten herstellen goed en snel."